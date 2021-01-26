Селезнев высказался о Ракицком и патриотизме (видео)

Украинский нападающий "Колоса" Евгений Селезнев высказался касательно своего соотечественника Ярослава Ракицкого, который решил продолжить карьеру в российском "Зените". По мнению Селезнева, Ракицкий является на стоящим патриотом своей страны, ведь долгие годы выступал за Украину.

"Ракицкий - настоящий мужчина. Вчера увиделись на часик, чаю выпили да и все. Мы как братья. У нас нету такого "Приходи", "Не приходи", есть "Где ты?", "Я еду". Ярик - настоящий человек. Есть не буду говорить кто, а есть люди. Он человек. Это видно в его поступках, во всем. Ушел играть в Россию - ну, ушел. Вчера виделись, вспомнили столько историй и это не за рюмкой, а за чаем. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день общаемся, когда он в Питере, а я здесь. Мы не каждый день созваниваемся, но довольно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить. Ярик - замечательный человек. Я к нему смело могу повернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой.

Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог ей. Все важные игры он сыграл. В определенный период без него сборную нельзя было представить. А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину. Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Рак - украинец и всегда им останется, я это знаю", - рассказал Ракицкий в интервью Youtube-каналу "Отдушивдушу".

Ранее Селезнев рассказал о жестком загуле во времена своих выступлений в Днепре.