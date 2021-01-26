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Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине

Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм e_seleznev

Скандальный украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Колос, рассказал, что в прошлое межсезонье имел варианты получше с финансовой точки зрения. В итоге воспитанник Шахтера выбрал УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Украины.

Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

"Самая маленькая зарплата помимо первого контракта? Да сейчас, наверное. У меня были предложение получше, в два раз где-то. Мог в Турцию поехать обратно. Но я хочу рекорд побить. На данный момент я готов это сделать, а что будет через год я не знаю", - рассказал Селезнев в интервью на Youtube-канале "Отдушивдушу".

Отметим, Евгений штурмует бомбардирский рекорд в чемпионате Украины, который принадлежит Максиму Шацких. На данный момент у нападающего Колоса в активе 116 забитых мячей. До рекорда экс-форварда Динамо Селезневу осталось всего 8 голов.

Ранее Селезнев поведал, как вышел на поле после загула.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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