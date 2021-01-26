Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине

Скандальный украинский нападающий Евгений Селезнев, выступающий за Колос, рассказал, что в прошлое межсезонье имел варианты получше с финансовой точки зрения. В итоге воспитанник Шахтера выбрал УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Украины.

"Самая маленькая зарплата помимо первого контракта? Да сейчас, наверное. У меня были предложение получше, в два раз где-то. Мог в Турцию поехать обратно. Но я хочу рекорд побить. На данный момент я готов это сделать, а что будет через год я не знаю", - рассказал Селезнев в интервью на Youtube-канале "Отдушивдушу".

Отметим, Евгений штурмует бомбардирский рекорд в чемпионате Украины, который принадлежит Максиму Шацких. На данный момент у нападающего Колоса в активе 116 забитых мячей. До рекорда экс-форварда Динамо Селезневу осталось всего 8 голов.

Ранее Селезнев поведал, как вышел на поле после загула.