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Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fckoloskovalivka

В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация. 

На 72-й минуте нападающий Колоса Евгений Селезнев был заменен. Уходя в подтрибунное помещение "Днепр-Арены", форвард начал спорить с кем-то из присутствующих на стадионе, вызвав обидчика на стрелку. При этом Евгений кричал: Эй ты! Ты, подойди сюда, спускайся оттуда. Идем-идем, ты мне факи тыкал". 

Данный момент попал на видео в прямой трансляции матча (смотреть с 1:42:09):

После поединка, который завершился со счетом 0:2, у Селезнева возник еще один конфликт. По информации Трибуны, Евгений повздорил с главным тренером Днепра-1 Игором Йовичевичем. Сообщается, что наставник днепровского клуба попросил футболиста общаться с ним на украинском языке. Форвард Колоса ему ответил, что не хорвату решать, на каком языке ему говорить в своей стране. Конфликт удалось уладить с помощью работников Днепр-Арены.

Видеообзор матча Днепр-1 - Колос, в котором Селезнев забил гол:

Ранее Телеграф сообщал, что Колос не сумел переиграть Минай.

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Футбол, Видео, Евгений Селезнев, ФК Колос, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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