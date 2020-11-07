Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация.

На 72-й минуте нападающий Колоса Евгений Селезнев был заменен. Уходя в подтрибунное помещение "Днепр-Арены", форвард начал спорить с кем-то из присутствующих на стадионе, вызвав обидчика на стрелку. При этом Евгений кричал: Эй ты! Ты, подойди сюда, спускайся оттуда. Идем-идем, ты мне факи тыкал".

Данный момент попал на видео в прямой трансляции матча (смотреть с 1:42:09):

После поединка, который завершился со счетом 0:2, у Селезнева возник еще один конфликт. По информации Трибуны, Евгений повздорил с главным тренером Днепра-1 Игором Йовичевичем. Сообщается, что наставник днепровского клуба попросил футболиста общаться с ним на украинском языке. Форвард Колоса ему ответил, что не хорвату решать, на каком языке ему говорить в своей стране. Конфликт удалось уладить с помощью работников Днепр-Арены.

Видеообзор матча Днепр-1 - Колос, в котором Селезнев забил гол:

Ранее Телеграф сообщал, что Колос не сумел переиграть Минай.