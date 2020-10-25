УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 25 октября (видео)

В воскресенье, 25 октября, состоялись заключительные матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в частности свои игры провели три новичка УПЛ.

В первом матче игрового дня Ингулец дал бой Мариуполь и встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась со счетом 1:1. Примечательно, что оба гола были забиты с 6 по 8 минуту.

Видеообзор матча Ингулец - Мариуполь (1:1)

Во втором матче игрового дня Колос и Минай расписали боевую ничью 2:2.

Видеообзор матча Колос - Минай (2:2)

В последнем матче игрового дня 25 октября Заря в Запорожье принимала Рух. Львовский клуб играл грубо и уже к дебюту второго тайма игроки гостей схлопотали 2 красные карточки, после чего луганчане четырежды сумели распечатать ворота соперников.

Видеообзор матча Заря - Рух (4:0)

С результатами и видеообзорами матчей 7-го тура УПЛ за 24 октября можно ознакомиться у нас на сайте.