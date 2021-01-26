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Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)

Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)
15:40 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Нападающий Колоса Евгений Селезнев, который вернулся в чемпионат Украины, чтобы побить бомбардирский рекорд, рассказал, как гулял во времена своих выступлений в Днепре. Форвард также признался, что наделал много ошибок в жизни.

"Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб": Селезнев рассказал, как отучал сына быть вратарем (видео)

"Я много ошибок в жизни наделал. Было разное. Сколько выпито было? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле это очень плохо, я не хвастаюсь этим. То что было в молодости - дурость, глупость. Я просто прошел через это и не хочу, чтобы другие это допускали. Никто не говорит "не выпивай". Конечно, можно бокал вина, бокал пива. Да и я могу себе это позволить, я же этого не отрицаю. На самом деле нужно беречь себя. Если конечно тебе позволяет здоровье, то  хоть на голове стой, если это не мешает. Я свои 30 лет пять дней отмечал и даже на игру вышел. Мы обыграли Черноморец 4:2, но я думал, что печень отвалится. Я тогда отдал голевую передачу, а сам забить не мог, ведь до ворот добежать - уже задача. Это был один из последних загулов. У нас была своя компания с Ротанем. Бойко? Он бутылку выпьет - уже рыгает ходит, а если две, то вызывайте капельницу и то я говорю про бутылку 0,3 л.", - рассказал Селезнев в комментарии "Отдушивдушу".

"Телеграф" напоминает, что на днях скандальных футболист Александр Алиев представил свой клип, где в частности спел о пьянстве Селезнева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на сборах Колоса в Турции произошел забавный инцидент.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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