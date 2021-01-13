Собака "нарушила правила", повалив украинского футболиста (видео)

Команда УПЛ Колос начала первый тренировочный сбор в турецкой Анталье. На одном из занятий произошел необычный инцидент.

Во время беговой тренировки за футболистами пристально наблюдала собака, которая внезапно решила предпринять активные действия. Пес играючи повалил одного из игроков лицом в песок. "Жертвой" оказался украинский голкипер Евгений Кучеренко. Вся это сцена проходила под дикий хохот одноклубников.

Пресс-служба Колоса отреагировала на случившиеся забавным комментарием: "Был фол":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka)

"Телеграф" напоминает, что животные в Турции любят спорт и частенько попадают в объективы камер во время спортивных состязаний. Недавно на Гран-при Формулы-1 храбрый пес прервал гонку.