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Собака "нарушила правила", повалив украинского футболиста (видео)

Собака "нарушила правила", повалив украинского футболиста (видео)
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Команда УПЛ Колос начала первый тренировочный сбор в турецкой Анталье. На одном из занятий произошел необычный инцидент.

Собака стала звездой матча, похитив бутсу у футболиста (видео)

Во время беговой тренировки за футболистами пристально наблюдала собака, которая внезапно решила предпринять активные действия. Пес играючи повалил одного из игроков лицом в песок. "Жертвой" оказался украинский голкипер Евгений Кучеренко. Вся это сцена проходила под дикий хохот одноклубников.

Пресс-служба Колоса отреагировала на случившиеся забавным комментарием: "Был фол":

 
 
 
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Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka)

"Телеграф" напоминает, что животные в Турции любят спорт и частенько попадают в объективы камер во время спортивных состязаний. Недавно на Гран-при Формулы-1 храбрый пес прервал гонку.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 68

Все по теме:

Турция, Футбол, ФК Колос, Евгений Кучеренко.
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