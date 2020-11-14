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Собака забежала на трассу Формулы-1 прямо во время гонки: опубликовано видео

Собака забежала на трассу Формулы-1 прямо во время гонки: опубликовано видео
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер F1

В субботу, 14 ноября, в Турции на трассе "Стамбул-парк" состоялась квалификационная гонка перед завтрашним Гран-при. Заезд прервал сильный ливень, которые превратил трассу в непригодную для соревнований и гонщики ушли на небольшой перерыв.

Во время паузы на трассе, кроме проверяющих состояние покрытия маршалов, появился и непрошеный гость. Пес забежал на "Стамбул-парк" и сам устроил гонку, правда, не понятно с кем он соревновался. Собака в миг стала звездой в сети, где пользователи пошутили, что она может составить конкуренцию ferarri в этом сезоне. 

Трассу почистили и гонка возобновилась. В итоге квалификацию сенсационно выиграл гонщик команды Racing Point Лэнс Стролл. Таким образом, впервые в сезоне поул взял не пилот команды Mercedes.

Полные результаты квалификации:

Ранее Телеграф сообщал, что в Бразилии во время заезда погиб мотогонщик.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран При Турции.

Автор:

Телеграф
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