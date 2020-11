Собака забежала на трассу Формулы-1 прямо во время гонки: опубликовано видео

В субботу, 14 ноября, в Турции на трассе "Стамбул-парк" состоялась квалификационная гонка перед завтрашним Гран-при. Заезд прервал сильный ливень, которые превратил трассу в непригодную для соревнований и гонщики ушли на небольшой перерыв.

Во время паузы на трассе, кроме проверяющих состояние покрытия маршалов, появился и непрошеный гость. Пес забежал на "Стамбул-парк" и сам устроил гонку, правда, не понятно с кем он соревновался. Собака в миг стала звездой в сети, где пользователи пошутили, что она может составить конкуренцию ferarri в этом сезоне.

Трассу почистили и гонка возобновилась. В итоге квалификацию сенсационно выиграл гонщик команды Racing Point Лэнс Стролл. Таким образом, впервые в сезоне поул взял не пилот команды Mercedes.

Полные результаты квалификации:

STROLL POLE

Perez's first ever top three start

Mercedes duo in P6 and P9

