Бразильский мотогонщик угодил в смертельную аварию, вылетев с трассы (видео)

Трагический случай произошел в Бразилии на автодроме "Интерлагос".

Роковой инцидент случился во время соревнований 8 ноября в местной гоночной серии Superbike. 22-летний Матеус Барбоза на полной скорости вылетел с трассы и врезался в металлическое ограждение. Пилот получил травмы несовместимые с жизнью. Гонку остановили красными флагами и все последующие заезды были отменены.

Видео аварии Барбозы:

Muere el piloto Matheus Barbosa tras un terrible accidente en el SuperBike Brasil.

The pilot Matheus Barbosa dies after a terrible accident in the SuperBike Brazil. pic.twitter.com/7fsvGV3c4J

