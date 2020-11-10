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Бразильский мотогонщик угодил в смертельную аварию, вылетев с трассы (видео)

Бразильский мотогонщик угодил в смертельную аварию, вылетев с трассы (видео)
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FoxSportsBrasil

Трагический случай произошел в Бразилии на автодроме "Интерлагос".

Роковой инцидент случился во время соревнований 8 ноября в местной гоночной серии Superbike. 22-летний Матеус Барбоза на полной скорости вылетел с трассы и врезался в металлическое ограждение. Пилот получил травмы несовместимые с жизнью. Гонку остановили красными флагами и все последующие заезды были отменены.

Видео аварии Барбозы:

Отметим, за последние два года в серии Superbike погибли два мотогонщика: Маурисио Палудете и Данилу Берту.

Ранее Телеграф сообщал о жуткой аварии на Гран-при Европы Moto3, в которой "одноклубники" не поделили трассу.

 

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Все по теме:

Бразилия, Мотоспорт, Интерлагос, Матеус Барбоза.

Автор:

Телеграф
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