Мотогонщик упал головой вниз: жуткая авария на скорости 225 км/час (видео)

Во время тренировочного заезда на Гран-при Европы Moto3 в Валенсии случился страшный эпизод.

Японский мотогонщик Рюсей Яманака, находясь позади своего партнера по команде Estrella Galicia 0,0 Серхио Гарсии, допустил наезд на его заднее колесо, что привело к падению с байка, причем Яманака полетел в асфальт головой вниз. К счастью, гонщик серьезно не пострадал и вскоре самостоятельно смог подняться.

MotoGP в twitter показала жуткие кадры падения мотогонщика на скорости 225 км/час:

Team-mates collide!

Nasty crash for @yamanaka_ryusei, who is thankfully now back on his feet! #EuropeanGP pic.twitter.com/v2mPxyLv03

— MotoGP (@MotoGP) November 6, 2020