Мотогонщик упал головой вниз: жуткая авария на скорости 225 км/час (видео)

Во время тренировочного заезда на Гран-при Европы Moto3 в Валенсии случился страшный эпизод.

Японский мотогонщик Рюсей Яманака, находясь позади своего партнера по команде Estrella Galicia 0,0 Серхио Гарсии, допустил наезд на его заднее колесо, что привело к падению с байка, причем Яманака полетел в асфальт головой вниз. К счастью, гонщик серьезно не пострадал и вскоре самостоятельно смог подняться.

MotoGP в twitter показала жуткие кадры падения мотогонщика на скорости 225 км/час:

Team-mates collide! Nasty crash for @yamanaka_ryusei, who is thankfully now back on his feet! #EuropeanGP pic.twitter.com/v2mPxyLv03 — MotoGP (@MotoGP) November 6, 2020

После заезда Яманака поблагодарил свой шлем за защиту:

Отметим, по итогам сезона в Moto3 Яманака занимает 24-ю позицию, набрав 13 очков, у Серхио Гарсии 17-е место и 37 очков в активе.

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