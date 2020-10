Мотогонщик "отправился в полет": жуткая авария во Франции (видео)

Мотогонщик команды Sky VR46 и лидер чемпионата итальянец Лука Марини во время тренировочного заезда на трассе "Кольцо Бугатти" при прохождении шиканы Dunlop, где трасса сначала уходит вверх, а затем резко спускается вниз, угодил в аварию. Его мотоцикл подбросило и пилот вылетел на трассу и лишь чудом в него не врезался Энди Фарид, ехавший немного позади.

Видео жуткой аварии доступно в twitter:

BIG crash for @Luca_Marini_97 in FP2

The #Moto2 championship leader got launched from his bike on the fast downhill Turn 5 left-hander #FrenchGP pic.twitter.com/Frg2olJLZX

— MotoGP™ (@MotoGP) October 9, 2020