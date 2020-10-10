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Суббота, 10.10.2020
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Мотогонщик "отправился в полет": жуткая авария во Франции (видео)

Мотогонщик "отправился в полет": жуткая авария во Франции (видео)
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MotoGP
Страшная авария случилась во время практики на Гран-при Франции-2020 в классе Moto2.

Мотогонщик команды Sky VR46 и лидер чемпионата итальянец Лука Марини во время тренировочного заезда на трассе "Кольцо Бугатти" при прохождении шиканы Dunlop, где трасса сначала уходит вверх, а затем резко спускается вниз, угодил в аварию. Его мотоцикл подбросило и пилот вылетел на трассу и лишь чудом в него не врезался Энди Фарид, ехавший немного позади.

Видео жуткой аварии доступно в twitter:

После аварии гонщика доставили в госпиталь. По неофициальным данным, обошлось без переломов.

Ранее Телеграф сообщал о странной аварии Феттеля в Сочи.

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Мотоспорт, Moto2, Лука Марини.

Автор:

Телеграф
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