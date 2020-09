Феттель вылетел с трассы во время гонки Формулы-1 в Сочи, в сети нашли повод для насмешек (Видео)

Сегодня, 26 сентября, в Сочи состоялась квалификация Гран-при России-2020.

Поул-позишн в завтрашней гонке предсказуемо взял действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Второй результат показал нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а замкнул тройку лучших по итогам соревновательного дня еще один представитель Mercedes финн Валттери Боттас.

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель сегодня угодил в аварию. Позднее гонщик признался, что допустил две ошибки на трассе - сначала во втором повороте, а затем и в 4-м. В итоге Себ потерял управление болидом и разбил машину.

Видео аварии Феттеля доступно в twitter:

К счастью, немец не пострадал и сразу же после аварии он начал выполнять обязанности маршала, чем и позабавил многих пользователей Сети. Болельщики посчитали данные кадры, как закат карьеры Себастьяна в Ferrari.

out of context Sebastian Vettel pic.twitter.com/GBMZJUrXfM — Kiära (@kiwiicroissants) September 26, 2020

Sebastian Vettel spins and crashes into debris.

What an awful season for Vettel and Ferrari!

Vettel is clearing the debris himself by carrying the front wing.#RussianGP #F1 pic.twitter.com/R9YCp932LG — Akki (@Akkiakki1137) September 26, 2020

There's a certain poetic irony in Sebastian Vettel literally using this year's Ferrari as a bin. #RussianGP pic.twitter.com/uxpwnCLt51 — iGP Manager (@iGPManager) September 26, 2020

Seb being Seb, cleaning up after himself is just the purest thing we all need in F1 #SV5 #Vettel #RussianGP pic.twitter.com/9A2QNQeOV2 — Tünde Hanzséros (@Tunde91) September 26, 2020

В 2016 году в Сочи Феттель таким же образом вылетел с трассы:

Something Never changes. Vettel putting his front wing again ins his car like 2016. #WTF1 #RussianGP @wtf1official pic.twitter.com/BD9uRrYk61 — Marcel Hansen (@GreenergyZ) September 26, 2020

Полные результаты квалификационной гонки в Сочи:

QUALIFYING CLASSIFICATION Max splits the Mercedes pair with a last-gasp effort to seize P2#RussianGP #F1 pic.twitter.com/RTjfHthZYT — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Ранее Телеграф сообщал, что Феттель в следующем сезоне будет выступать за другую команду.