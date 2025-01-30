Стала жертвой пластической "красоты": как изменилась экс-девушка Тимати Алекса, предавшая Украину

Алекса была на пике популярности после "Фабрики звезд-4"

Певица Алекса (Александра Чвикова) родилась в Донецке, как и шоумен Александр Ревва, но свою карьеру строила в Российской Федерации. Девушка неоднократно оказывалась в центре внимания из-за различных скандалов, в частности касающихся ее внешности.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась Алекса и чем сейчас занимается. Мы узнали, говорит ли уроженка Донецка что-то о войне.

Чем известна Алекса и как ее внешность изменила пластика

Александра Чвикова родилась в 1988 году в Донецке, ее отец возглавлял крупную компанию "Энергосбытпром" и всячески поддерживал творческие порывы дочери. Еще в школе Алекса участвовала в различных конкурсах, а внешние данные позволили ей развивать и модельную карьеру.

Алекса в молодости

Благодаря помощи отца Алекса выпустила свою первую песню "Воздушный поцелуй", сняла на нее клип, а вскоре презентовала дебютную пластинку. После школы она поехала в Москву, где полностью отдалась творческому процессу и сотрудничала с продюсерами. А в 2004 году попала на "Фабрику звезд", благодаря проекту она стала известной, хотя одержать победу ей не удалось.

На "Фабрике" Алекса закрутила роман с Тимати, но после пропала с телеэкранов, объявившись в 2007 году с песней "Когда ты рядом", исполненной вместе с репером. Главным советчиком и наставником Алексы всегда оставался ее отец, он помогал ей развивать карьеру, выпускать песни и клипы, но они не принесли ей желаемую популярность. Вскоре Алекса ушла из сцены и стала заниматься бизнесом.

Алекса была девушкой Тимати

Но внимание к ее личности было повышенным из-за изменений в ее внешности. Алексу часто критиковали за злоупотребление пластикой. В 2008 году в возрасте 24 лет певица изменила форму губ с помощью специального геля, "накачав" их и это вызвало ужасный результат.

Как изменилась Алекса после пластики

Ее губы стали большими и пухлыми, поклонники артистки отмечали, что такая форма ей совсем не идет. Спустя несколько лет Алекса решила вернуть прежние губы, избавилась от геля, но его эффект остался заметен.

Через время предательница изменила форму скул, придав им более треугольную форму с помощью филлеров. А в 2013 году Алекса сделала ринопластику, отметив, что ей пришлось провести операцию, чтобы не страдать больше от последствий сильной травмы носа, полученной в детстве. По словам певицы, ей было трудно дышать.

Алексу критиковали за злоупотребление пластики

Бывшая "фабрикантка" посещает также косметолога, делает "уколы красоты", чтобы подтянуть кожу на лице и шее. В сети ей пишут, что Алекса утратила свое былое очарование и стала совсем не похожа на себя. Певица призналась, что ей часто пишут, что она вся перекроенная, но отрицает, что была постоянной пациенткой пластических хирургов.

Как менялась внешность Алексы

Чем сейчас занимается Алекса и говорит ли о войне

В 2022 году, когда началась полномасштабная война, уроженка Донецка Алекса получила российское гражданство, предав нашу страну. Со своим мужем, фитнес-инструктором Вячеславом Дайчевым, от которого родила дочь Андрианну, она живет в России.

Алекса до и после пластики

Алекса организовала вместе с супругов фитнес-курсы онлайн, которые рекламирует в социальных сетях, показывая на собственном примере, как похудела с момента родов. Но их деятельность вызвала скандал, в 2022 гоуд подписчики обвинили Алексу в мошенничестве, потому что с их карт, после приобретения курса за 1 рубль, стали списываться деньги, при чем автоматическая подписка стоила гораздо дороже.

Как Алекса выглядит сейчас

Также весной 2024 года Алекса намекнула, что планирует вернуться на сцену, опубликовав отрывок будущего трека "В сердце любовь", но не все фолловеры оценили положительно такое решение артистки.

Алекса молчит о войне в Украине

Что касается войны, то Алекса заняла молчаливую позицию, в сети пишут, что ее родители остались в Украине. На подобные вопросы предательница отвечает уклончиво, говоря лишь, что иногда папа и мама ее навещают.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведущая несколько лет работала в Украине.