Стала жертвою пластичної "краси": як змінилася ексдівчина Тіматі Алекса, яка зрадила Україну

Алекса була на піку популярності після "Фабрики зірок-4"

Співачка Алекса (Олександра Чвікова) народилася в Донецьку, як і шоумен Олександр Ревва, але свою кар’єру будувала у Російській Федерації. Дівчина неодноразово опинялася в центрі уваги через різні скандали, зокрема щодо її зовнішності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася Алекса та чим зараз займається. Ми дізналися, чи уродженка Донецька говорить щось про війну.

Чим відома Алекса і як її зовнішність змінила пластика

Олександра Чвікова народилася 1988 року в Донецьку, її батько очолював велику компанію "Енергозбутпром" та всіляко підтримував творчі пориви доньки. Ще в школі Алекса брала участь у різних конкурсах, а зовнішні дані дозволили їй розвивати модельну кар’єру.

Олекса в молодості

Завдяки допомозі батька Алекса випустила свою першу пісню "Повітряний поцілунок", зняла на неї кліп, а незабаром презентувала дебютну платівку. Після школи вона поїхала до Москви, де повністю віддалася творчому процесу та співпрацювала із продюсерами. А у 2004 році потрапила на "Фабрику зірок", завдяки проєкту вона стала відомою, хоча здобути перемогу їй не вдалося.

На "Фабриці" Алекса закрутила роман із Тіматі, але після зникла з телеекранів, з’явившись у 2007 році з піснею "Коли ти поряд", виконаною разом із репером. Головним порадником та наставником Олекси завжди залишався її батько, він допомагав їй розвивати кар’єру, випускати пісні та кліпи, але вони не принесли їй бажаної популярності. Незабаром Алекса пішла зі сцени та почала займатися бізнесом.

Алекса була дівчиною Тіматі

Але увага до її особистості була підвищена через зміни в її зовнішності. Олексу часто критикували за зловживання пластикою. У 2008 році у віці 24 років співачка змінила форму губ за допомогою спеціального гелю, "накачавши" їх і це спричинило жахливий результат.

Як змінилася Олекса після пластики

Її губи стали великими та пухкими, шанувальники артистки зазначали, що така форма їй зовсім не личить. Через кілька років Алекса вирішила повернути колишні губи, позбавилася гелю, але його ефект залишився помітний.

Через час зрадниця змінила форму вилиць, надавши їм більш трикутну форму за допомогою філерів. А у 2013 році Алекса зробила ринопластику, зазначивши, що їй довелося провести операцію, щоб не страждати більше від наслідків сильної травми носа, отриманої у дитинстві. За словами співачки, їй було важко дихати.

Олексу критикували за зловживання пластики

Колишня "фабрикантка" відвідує також косметолога, робить "уколи краси", щоб підтягнути шкіру на обличчі та шиї. У мережі їй пишуть, що Алекса втратила свою колишню чарівність і стала зовсім не схожою на себе. Співачка зізналася, що часто пишуть, що вона вся перекроєна, але заперечує, що була постійною пацієнткою пластичних хірургів.

Як змінювалася зовнішність Олекси

Чим зараз займається Алекса і чи говорить про війну

У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, уродженка Донецька Алекса отримала російське громадянство, зрадивши нашу країну. Зі своїм чоловіком, фітнес-інструктором В’ячеславом Дайчевим, від якого народила дочку Андріанну, вона живе в Росії.

Алекса до та після пластики

Алекса організувала разом із чоловіком фітнес-курси онлайн, які рекламує в соціальних мережах, показуючи на власному прикладі, як схудла з моменту пологів. Але їхня діяльність викликала скандал, у 2022 році підписники звинуватили Алексу в шахрайстві, тому що з їх карток, після придбання курсу за 1 рубль, стали списуватися гроші, причому автоматична підписка коштувала набагато дорожче.

Як Олекса виглядає зараз

Також навесні 2024 року Алекса натякнула, що планує повернутися на сцену, опублікувавши уривок майбутнього треку "У серце кохання", але не всі фоловери позитивно оцінили таке рішення артистки.

Олекса мовчить про війну в Україні

Щодо війни, то Алекса зайняла мовчазну позицію, в мережі пишуть, що її батьки залишилися в Україні. На подібні запитання зрадниця відповідає ухильно, говорячи лише, що іноді тато та мама її відвідують.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведуча кілька років працювала в Україні.