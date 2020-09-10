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Пилот Феррари Феттель переходит в Астон Мартин

Пилот Феррари Феттель переходит в Астон Мартин
12:03 Сегодня Телеграф isport.ua
Феттель подписал контракт с Астон Мартин.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подписал контракт с командой Астон Мартин, которая сейчас называется Рейсинг Поинт. Об этом сообщается на сайте Racing Point f1.

Пилот начнет представлять команду в 2021 году.

"Рад наконец-то поделиться захватывающими новостями о своем будущем. Очень горжусь тем, что в 2021 году буду гонщиком Астон Мартин. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией. Я впечатлен результатами, которых добилась команда в этом году, и считаю, что будущее будет еще ярче.

Энергия и приверженность Лоренса Стролла (владельца Астон Мартин - ред.) к спорту вдохновляют, и я считаю, что вместе мы сможем создать нечто необыкновенное. Я до сих пор люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация - бороться за высокие позиции. И добиваться этого с Астон Мартин – очень почетно", - сказал Феттель.

Напомним, в мае стало известно, что Феррари не будет продлевать контракт с Феттелем и пилот покинет команды по окончании сезона.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель.

Автор:

Телеграф
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