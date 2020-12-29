Собака стала звездой матча, похитив бутсу у футболиста (видео)

В Боливии во время товарищеского матча произошел курьезный инцидент.

Поединок между командами Стронгест и Насьональ Потоси неожиданно прервал посторонний гость. На поле появилась большая собака, которая позаимствовала у одного из футболистов вне поля бутсу. Пес долго думал, что делать с футбольной амуницией, а затем получил минуту славы под объективами телекамер. Животное разлеглось на уютном газоне и не хотело покидать поле. В итоге один из футболистов поднял его и отнес стюардам.

Момент с собакой попал на видео:

Отметим, в итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу Стронгест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бесстрашной собаке, которая прервала гонку Формулы-1.