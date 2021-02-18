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Лига Европы: результаты матчей 18 февраля

"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)

"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)
23:54 Чт, 18 Февраль 2021 Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 18 февраля, "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 проводил гостевой поединок против израильского "Маккаби" Тель-Авив. Встреча, проходившая на стадионе "Блумфилд", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

"Маккаби" здорово играл в первой 45-минутке и даже создал несколько моментов у ворот "Горняков", однако вышли вперед именно дончане, которые по сути создали лишь два момента за тайм. На 31-й минуте "Шахтер" организовал "барселоновскую" атаку, в которой роль Месси досталась Марлосу. Украинский бразилец одним пасом разрезал всю оборону хозяев, запустив в отрыв Матвиенко, а Виктор в касание прострелил на Алана Патрика, который с ходу пробил точно в ворота. Во втором тайме "Горняки" сыграли очень прагматично и начали создавать моменты только после выхода Евгения Коноплянки и Тете на 80-й минуте. К слову, моменты появились и у хозяев, однако вновь преуспели дончане. Уже в компенсированное время сработали замены Каштру - Фернандо отпасовал на Тете, который легко переправил мяч в ворота израильтян.

"Маккаби" 0:2 "Шахтер"

Голы: Алан Патрик 31', Тете 90+3'

Предупреждения: Глазер 64', Перец 83' - Марлос 41', Тайсон 75'

Составы команд:

"Маккаби" Тель-Авив: Даниэль, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Глазер, Рикан (Голаса, 64), Перец, Битон (Хозез, 46), Пешич (Герреро, 84), Бен-Хаим II (Блэкмэн, 63).

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Соломон (Тете, 73), Марлос (Майкон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес.

Ответная игра состоится в четверг, 25 февраля, в Киеве. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" расписало ничью с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Маккаби Тель-Авив.
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