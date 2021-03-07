Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)

В воскресенье, 7 марта, "Динамо" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Минай". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

"Динамо" владело тотальным преимуществом в игре, что закономерно вылилось в победу. Правда, забить киевляне сумели лишь во тором тайме. Сначала Сергей Сидорчук мощным ударом в касание из-за пределов штрафной поразил ближний угол ворот Поповича, а затем Карлос Де Пена продемонстрировал свое умение пробивать штрафные удары. Под занавес поединка Шепелев заработал пенальти, который не реализовал Артем Беседин. Однако Монзуль дала перебить 11-метровый из-за несвоевременного выхода Поповича из ворот. В итоге "приговор" реализовал Жерсон Родригес. Отметим, с 54-й минуты "Минай" играл в меньшинстве после удаления Терсиуса Малепе за фол последней надежды.

Нападающий "Миная" Артем Милевский в первом тайме ударил Караваева в спину. Рефери поединка Екатерина Монзуль "наградила" "Милю" желтой карточкой.

Видеообзор матча:

Этот успех позволил "Динамо" (40 очков) упрочить лидерство в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (13 очков) - 12-й. В следующем туре столичная команда сыграет в гостях с "Зарей" (14.03.2021), а закарпатцы примут "Ингулец" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф"сообщал, что "Шахтер в скандальном матче 17-го туру выиграл донецкое дерби . После матча президент "Олимпика" нецензурно высказался в адрес судей.