"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь (видео)

В субботу, 6 марта, "Олимпик" принимал "Шахтер" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве, завершилась минимальной победой "Горняков" со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил защитник "Горняков" Додо. На 24-й минуте бразилец воспользовался блестящей разрезной передачей Майкона и реализовал выход один на один. Отметим, с 83-й минуты дончане играли в большинстве после удаления Руслана Бабенко (вторая желтая).

Это поражение оставило "Олимпик" (17 очков) на 8 месте в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (36 очков) - второй. В следующем туре "Олимпийцы" сыграют в гостях с "Александрией" (14.03.2021), а "Горняки" примут "Десну" (14.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" провел крайне неудачный отрезок сезона. Сначала "Горняки" уступили в 16-м туре УПЛ, а затем и вовсе вылетели из Кубка Украины.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" в ближайший четверг, 11 марта проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". С остальными парами этой стадии еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.