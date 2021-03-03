"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)

В среду, 3 марта, "Агробизнес" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины-2021 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 0:0 в основное время, а в экстра-таймах номинальные хозяева сенсационно взяли верх - 1:0.

"Горняки" владели преимуществом, но команда из Волочиска весьма достойно оборонялась. В начале второго тайма полузащитник "Шахтера" Алан Патрик не реализовал пенальти - вратарь хозяев Олег Мозил намертво поймал мяч. Перволиговый коллектив добился своего и перевел игру в экстра-таймы, где и вовсе преуспел. На 96-й минуте в разящей контр-атаке форвард "Агробизнеса" Богдан Семенец опередил Давида Хочолаву и переиграл Пятова в ближнем бою. Во втором экстра-тайме грузинский защитник подвел "Шахтер", получив вторую желтую карточку и последующее удаление. В меньшинстве "Горняки" хоть атаковали больше, но сломить защитные редуты хозяев так и не сумели. Таким образом, "Шахтер" покинул турнир, а "Агробизнес" шагает в полуфинал кубка Украины.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Видео гола Семенца:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Добавим, что "Агробизнес" на данный момент является лидером Первой лиги. "Шахтер", в свою очередь, занимает второе место в УПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" с большими трудностями преодолело четвертьфинальный барьер Кубка Украины, а матч "Верес" - "Заря" завершился большим скандалом.