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"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)

"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
21:35 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В среду, 3 марта, "Агробизнес" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины-2021 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 0:0 в основное время, а в экстра-таймах номинальные хозяева сенсационно взяли верх - 1:0.

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"Горняки" владели преимуществом, но команда из Волочиска весьма достойно оборонялась. В начале второго тайма полузащитник "Шахтера" Алан Патрик не реализовал пенальти - вратарь хозяев Олег Мозил намертво поймал мяч. Перволиговый коллектив добился своего и перевел игру в экстра-таймы, где и вовсе преуспел. На 96-й минуте в разящей контр-атаке форвард "Агробизнеса" Богдан Семенец опередил Давида Хочолаву и переиграл Пятова в ближнем бою. Во втором экстра-тайме грузинский защитник подвел "Шахтер", получив вторую желтую карточку и последующее удаление. В меньшинстве "Горняки" хоть атаковали больше, но сломить защитные редуты хозяев так и не сумели. Таким образом, "Шахтер" покинул турнир, а "Агробизнес" шагает в полуфинал кубка Украины.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Видео гола Семенца:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Добавим, что "Агробизнес" на данный момент является лидером Первой лиги. "Шахтер", в свою очередь, занимает второе место в УПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" с большими трудностями преодолело четвертьфинальный барьер Кубка Украины, а матч "Верес" - "Заря" завершился большим скандалом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, ФК Агробизнес.
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