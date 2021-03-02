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Защитник "Шахтера" подослал к жене капитана "Динамо" карлика (видео)

Защитник "Шахтера" подослал к жене капитана "Динамо" карлика (видео)
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм njyta.si

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов оригинально позвал на свой день рождения Сергея Сидорчука и его жену Анну. Об этом сообщила супруга "динамовца" в своем Instagram.

Жена Сидорчука по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)

Открыв дверь, Анна обнаружила на своем пороге карлика, который позвал чету Сидорчуков на день рождения Кривцова. На затылке мужчины был изображен портрет футболиста "Шахтера".

"Приветули, красотули. Вот, ловите вам витули! По два от Кривы!" - сказал карлик и передал Анне Сидорчук два "мешочка-приглашения".

Отметим, Кривцов и Сидорчук являются друзьями и кумовьями, хотя и выступают по разные стороны баррикад. 15 марта защитнику "Шахтера" и сборной Украины исполнится 30 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед проигранным матчем с "Зарей" футболисты "Шахтера" погуляли на дне рождении своего вратаря.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 236

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Сергей Кривцов, УПЛ, Сергей Сидорчук.
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