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Футболисты "Шахтера" погудели в ресторане за два дня до поражения от "Зари" (видео)

Футболисты "Шахтера" погудели в ресторане за два дня до поражения от "Зари" (видео)
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В сети всплыло видео, на котором футболисты "Шахтера" праздновали день рождения вратаря команды Алексея Шевченко. Все бы ничего, но спустя два дня "Горняки" проиграли луганской "Заре" в чемпионате Украины.

Тренер "Шахтера" хочет сменить чемпионат

На видео, на котором засветились Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Максим Малышев и другие футболисты видно, что три человека, включая вратаря дончан Алексея Шевченко, принимают участие в танцевальном конкурсе под один из хитов Монатика. В подобном конкурсе приняли участие и девушки, которые выкрикивали: "Шахтер - чемпион!". Действие проходило 26 февраля в киевском ресторане "Маяк" на Днепровской набережной. Отметим, Шевченко в этот день праздновал 29-летие.

"Телеграф" напоминает, что 25 февраля "Шахтер" добыл себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а 28 февраля "Горняки" умудрились проиграть "Заре", играя в большинстве. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, Алексей Шевченко, УПД.
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