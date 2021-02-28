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"Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)

"Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)
19:12 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 28 февраля, "Шахтер" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:1.

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"Шахтер" и "Заря" провели центральный поединок тура и в нем было на что посмотреть. В первом тайме центрбек "Зари" Виталий Вернидуб после подачи с углового и последующей скидки Гладкого ударом скорпиона мощно пробил с близкого расстояния, но голкипер "Горняков" Трубин среагировал. На 80-й минуте арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра VAR удалила игрока "Зари" Жунинью за опасную игру. В целом дончане владели ощутимым преимуществом, однако реализовать его не сумели даже после удаление игрока гостей. А вот "Заря" в финальной контр-атаке забила победный гол! На 94-й минуте встречи Cайядманеш исполнил невероятный прорыв на метров 60, проник в чужую штрафную и прострелил на Дмитрия Иванисеню, который легко замкнул передачу партнера.

Этот результат оставил "Шахтер" (33 очка) на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Заря" (29 очков) расположилась на третьей позиции. В следующем туре "Горняки" сыграют с "Олимпиком" (06.03.2021), а луганчане примут "Львов" (07.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, добыв вторую победу над "Маккаби" Тень-Авив. Дончане уже узнали соперника на следующей стадии турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, УПЛ.
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