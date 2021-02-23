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"У вас глаз нет, безмозглые, бл**ь?": вратарь Руха вспылил, вырубив игрока "Шахтера" (видео)

"У вас глаз нет, безмозглые, бл**ь?": вратарь Руха вспылил, вырубив игрока "Шахтера" (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Рух

В матче 15-го тура чемпионата Украины 2020/21 вратарь "Руха" Александр Бандура получил прямую красную карточку за нарушение правил на Викторе Корниенко.

Языковый скандал в украинском футболе: рефери будет судиться с тренером

Под занавес поединка опытный вратарь вышел на перехват за пределы своей штрафной площади и попросту снес Корниенко. За данный фол голкипер получил прямую красную карточку, однако остался недоволен решением судей. "Зачем удаляешь? У вас глаз нет, или что, бл**ь? Стык идет, бл**ь, безмозглые, бл**ь", - попала в эфир фраза разгневанного стража ворот, уходившего в раздевалку.

Видео удаления Бандуры:

Эмоции улеглись и спустя некоторое время игрок сам обратился в пресс-службу "Руха", чтобы извиниться за свое поведение.

"Откровенно говоря, в конце матча случился неприятный эпизод. Я после этого еще долго не мог заснуть. Не собирался сыграть грубо, а тем более - нанести травму Виктору Корниенко. Это абсолютно игровой эпизод, в котором каждый хотел первым добраться до мяча. Поэтому хочу извиниться перед футболистом. После удаления я на эмоциях наговорил много лишнего бригаде арбитров. Признаю, что был не прав. И хочу за это извиниться перед судьями. В порыве эмоций бросил футболку, хочу извиниться перед болельщиками и за это. Футбол без ошибок невозможен. Очень жалею о своем поступке К сожалению, в следующем матче я не смогу помочь своей команде, поэтому еще раз прошу прощения у партнеров, тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков", - цитирует Бандуру официальный сайт львовской команды. 

Отметим, матч "Шахтер" - "Рух" в итоге завершился убедительной победой хозяев.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 199

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Рух, Александр Бандура.
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