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"Шахтер" без проблем переиграл "Рух" (видео)

"Шахтер" без проблем переиграл "Рух" (видео)
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 21 февраля, "Шахтер" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой "Горняков" со счетом 2:0.

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Уже в дебюте встречи "Шахтер" вышел вперед. Марлос вывел Тете на свидание с Бандурой, которое завершилось взятием ворот в исполнении бразильца. Во втором тайме дончане упрочили лидерство усилиями Майкона, который реализовал пенальти.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Майкона:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Горнякам" (33 очка) догнать лидирующее "Динамо" в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (10 очков) -13-й. В следующем туре дончане примут "Зарю" (28.02.2021), а львовский коллектив сыграет в гостях с "Колосом" (27.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в своем первом официальном поединке в 2021 году сенсационно не сумел обыграть "Колос". Кроме того, дончане посреди недели добыли победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Рух.
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