Скачать
Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
ФИФА показала первый рейтинг сборных в 2021 году: где Украина?
ФИФА показала первый рейтинг сборных в 2021 году: где Украина?
Волшебный гол Мареза - в обзоре матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" (видео)
Волшебный гол Мареза - в обзоре матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" (видео)
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч Лиги Европы
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч Лиги Европы
"Динамо" в день игры с "Брюгге" начало продажу билетов на матч
"Динамо" в день игры с "Брюгге" начало продажу билетов на матч

Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб

Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: ФК Енисей

Украинский футболист, воспитанник донецкого "Шахтера" Дмитрий Билоног стал игроком "Енисея" (Красноярск). Об этом сообщает официальная страничка клуба в соцсетях.

УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса

Футболист будет выступать в команде, которая играет в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в РФ, -прим ред.), до конца текущего сезона.

Ранее 25-летний правый вингер выступал за финский "Мариехамн". Кроме того, украинец успел поиграть за "Динамо" (Минск), "Зирку", донецкий "Олимпик", российский "Урал" и за донецкий "Шахтер" разных возрастов. На счету Билонога немало игр за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Билонога в € 300 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФИФА обновила рейтинг сборных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 172

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Дмитрий Билоног, ФК Енисей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
02 "Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)
03 "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
04 Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)
05 Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь