Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб

Украинский футболист, воспитанник донецкого "Шахтера" Дмитрий Билоног стал игроком "Енисея" (Красноярск). Об этом сообщает официальная страничка клуба в соцсетях.

Футболист будет выступать в команде, которая играет в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в РФ, -прим ред.), до конца текущего сезона.

Ранее 25-летний правый вингер выступал за финский "Мариехамн". Кроме того, украинец успел поиграть за "Динамо" (Минск), "Зирку", донецкий "Олимпик", российский "Урал" и за донецкий "Шахтер" разных возрастов. На счету Билонога немало игр за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Билонога в € 300 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФИФА обновила рейтинг сборных.