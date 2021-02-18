ФИФА показала первый рейтинг сборных в 2021 году: где Украина?

В четверг, 18 февраля, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных команд. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В обновленном рейтинге сборная Украины сохранила за собой 24-е место, имея в активе 1521 балл, а рейтинге европейских команд "Желто-синие" расположились на 16-м месте.

Отметим, соперники сборной Украины на Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 23, Северная Македония - 65. Что касается отбора на ЧМ-2022, то оппоненты команды Андрея Шевченко находятся на таких позициях: Франция - 2, Финляндия - 55, Босния и Герцеговина - 56, Казахстан - 122.

Топ-10 команд в рейтинге ФИФА:

"Телеграф" напоминает, что наша национальная команда возобновляет сезон уже в марте. В следующем месяце украинцы сыграют с Францией, Финляндией и Казахстаном. Первую игру в отборочном цикле сборная Украины проведет с чемпионами мира на выезде 24 марта.

Ранее "Телеграф" публиковал расписание сборной Украины на 2021 год.