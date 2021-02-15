Африканец из полтавской "Ворсклы" хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины

Защитник полтавского футбольного клуба "Ворскла" Наджиб Якубу родом из Ганы заявил, что хочет играть в сборной Украины.

Об этом он сообщил в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала "Бомбардир".

"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Просто хочу, мне нравится в вашей стране. Украина – мой второй дом. Гана – дом, где я вырос. Но… Я люблю Украину, "Слава Україні". И еще одно: "Я файний хлопчик", - сказал Якубу.

"Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио (Георгий Цитаишвили – ред.) – чемпион мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года (когда будет возможность получить гражданство Украины – ред.) – я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад", - рассказал футболист.

20-летний ганец выступает за полтавскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне Якубу сыграл за "Ворсклу" 14 матчей.

Как сообщалось, футболист Евгений Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса".