В украинском футболе вспыхнул расистский скандал (видео)

Несмотря на мороз, в матче 14-го тура чемпионата Украины 2020/21 "Заря" - "Десна" было действительно жарко. Принципиальное противостояние борющихся за медали УПЛ команд на этот раз завершилось в пользу луганчан, однако омрачили праздник футбола расистские выкрики, которые попали в прямую трансляцию встречи.

В компенсированное время на поле после фола Владислава Калитвинцева на новичке "Зари" Захедитабаре Шахабе между футболистами обеих команд вспыхнул конфликт, который едва не перерос в массовую драку. Нападающий "Десны" Филипп Будковский зачем-то схватил за шею защитника луганчан Йоэля Абу-Ханну, а в эфире был слышен расистский выкрик: "Уродов понабрали, бл**ь, чернож***х". По информации footballhub данная фраза прозвучала со скамейки "Десны".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) наверняка займется расследованием данного эпизода.

Отметим, в этом поединке полузащитник "Зари" лишился переднего зуба за день до своей свадьбы.