Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бразилец забил первый гол в чемпионате Украины в 2021 году (видео)
Бразилец забил первый гол в чемпионате Украины в 2021 году (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника внезапным ударом локтем (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника внезапным ударом локтем (видео)
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча
Матч "Колос" - "Шахтер" официально перенесли: названа причина
Матч "Колос" - "Шахтер" официально перенесли: названа причина

"Заря" обыграла "Десну" благодаря дублю Гладкого (видео)

"Заря" обыграла "Десну" благодаря дублю Гладкого (видео)
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В субботу, 13 февраля, "Заря" в рамках 14-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Десну". Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

"Заря" - "Десна": полное видео матча

Оба гола луганчан забил 33-летний Александр Гладкий, который в первом тайме замкнул прострел Сайядманеша, а во втором - головой отметился после навеса Жуниньо. У гостей отличился Андрей Тотовицкий, добивший мяч в ворота после попадания круглого в перекладину.

Таким образом, "Заря" догнала по очкам идущую третьей в турнирной таблице УПЛ "Десну" (23 балла). В следующем туре луганчане отправятся в гости к "Мариуполю" (20.02.2021), а черниговский коллектив примет киевское "Динамо" (21.02.2021)

С расписанием трансляций остальных матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 307

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крадущийся тигр: футболист оконфузился, пробивая пенальти (видео)
02 Футболист российского клуба спровоцировал массовую драку в товарищеском матче (видео)
03 "Едва не дошло до рукоприкладства": Кобин рассказал о конфликте Луческу с бразильцем (видео)
04 Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)
05 Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь