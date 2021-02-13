"Заря" обыграла "Десну" благодаря дублю Гладкого (видео)

В субботу, 13 февраля, "Заря" в рамках 14-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Десну". Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Оба гола луганчан забил 33-летний Александр Гладкий, который в первом тайме замкнул прострел Сайядманеша, а во втором - головой отметился после навеса Жуниньо. У гостей отличился Андрей Тотовицкий, добивший мяч в ворота после попадания круглого в перекладину.

Таким образом, "Заря" догнала по очкам идущую третьей в турнирной таблице УПЛ "Десну" (23 балла). В следующем туре луганчане отправятся в гости к "Мариуполю" (20.02.2021), а черниговский коллектив примет киевское "Динамо" (21.02.2021)

С расписанием трансляций остальных матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.