Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)
Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)
"Большой Пакьяо": узбекский боксер избил американца (видео)
"Большой Пакьяо": узбекский боксер избил американца (видео)
Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)
Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)
В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)
В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)

Украинский футболист лишился переднего зуба в матче за день до своей свадьбы (фото)

Украинский футболист лишился переднего зуба в матче за день до своей свадьбы (фото)
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм skachkova_julia

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в субботу, 13 февраля, потерял передний зуб в матче против черниговской "Десны". Все бы ничего, но на 14 февраля у него запланировано бракосочетание. Об этом поделилась возлюбленная футболиста Юлия, которая и рассказала подписчикам эту новость.

"Как быть, если мы 14 февраля идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", - написала Юлия у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с Дмитрием.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

Отметим, на следующий день Юлия опубликовала видео, на котором видно, что с Дмитрием уже все в порядке. 

"Телеграф" напоминает, что в итоге "Заря" добыла минимальную победу над "Десной"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 213

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мексиканский боксер жестким хуком нокаутировал непобедимого британца (видео)
02 VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)
03 Был кумиром для Шварценеггера: умер олимпийский чемпион Юрий Власов
04 Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)
05 Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь