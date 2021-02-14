Украинский футболист лишился переднего зуба в матче за день до своей свадьбы (фото)

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в субботу, 13 февраля, потерял передний зуб в матче против черниговской "Десны". Все бы ничего, но на 14 февраля у него запланировано бракосочетание. Об этом поделилась возлюбленная футболиста Юлия, которая и рассказала подписчикам эту новость.

"Как быть, если мы 14 февраля идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", - написала Юлия у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с Дмитрием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JULIA SKACHKOVA (@skachkova_julia)

Отметим, на следующий день Юлия опубликовала видео, на котором видно, что с Дмитрием уже все в порядке.

"Телеграф" напоминает, что в итоге "Заря" добыла минимальную победу над "Десной".