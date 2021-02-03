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Сборная Украины узнала еще одного соперника в 2021 году: расписание матчей

Сборная Украины узнала еще одного соперника в 2021 году: расписание матчей
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о еще одном спарринге сборной Украины. Как сообщает официальный сайт организации "Желто-синие" 8 сентября сыграют на выезде с командой Чехии. Таким образом, количество матчей подопечных Андрея Шевченко в 2021 году увеличилось до 16 (без учета возможного попадания в плей-офф Евро-2020, - прим. ред.) .

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Расписание матчей сборной Украины в 2021 году:

  • 24.03. Франция - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)
  • 28.03. Украина - Финляндия. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Львов)
  • 31.03. Украина - Казахстан. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Львов)
  • 23.05. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч
  • 03.06. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч
  • 07.06. Украина - Кипр. Товарищеский матч
  • 13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)
  • 17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)
  • 21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)
  • 01.09. Казахстан - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (17.00)
  • 04.09. Украина - Франция. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)
  • 08.09. Чехия - Украина. Товарищеский матч
  • 09.10. Финляндия - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (19.00)
  • 12.10. Украина - Босния и Герцеговина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)
  • 11.11. Украина - Болгария. Товарищеский матч
  • 16.11. Босния и Герцеговина - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15-м соперником сборной Украины в 2021 году станет команда Болгарии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Чехии, Футбол, УАФ.
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