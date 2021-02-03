Сборная Украины узнала еще одного соперника в 2021 году: расписание матчей

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о еще одном спарринге сборной Украины. Как сообщает официальный сайт организации "Желто-синие" 8 сентября сыграют на выезде с командой Чехии. Таким образом, количество матчей подопечных Андрея Шевченко в 2021 году увеличилось до 16 (без учета возможного попадания в плей-офф Евро-2020, - прим. ред.) .
Расписание матчей сборной Украины в 2021 году:
- 24.03. Франция - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)
- 28.03. Украина - Финляндия. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Львов)
- 31.03. Украина - Казахстан. Отбор на ЧМ-2022 (21.45, Львов)
- 23.05. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч
- 03.06. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч
- 07.06. Украина - Кипр. Товарищеский матч
- 13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)
- 17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)
- 21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)
- 01.09. Казахстан - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (17.00)
- 04.09. Украина - Франция. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)
- 08.09. Чехия - Украина. Товарищеский матч
- 09.10. Финляндия - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (19.00)
- 12.10. Украина - Босния и Герцеговина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)
- 11.11. Украина - Болгария. Товарищеский матч
- 16.11. Босния и Герцеговина - Украина. Отбор на ЧМ-2022 (21.45)
Ранее "Телеграф" сообщал, что 15-м соперником сборной Украины в 2021 году станет команда Болгарии.