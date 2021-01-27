Назван 15-й соперник сборной Украины в 2021 году

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей страничке в Facebook сообщил, что в ноябре 2021 года сборная Украины сыграет спарринг с командой Болгарии.

"Украинская ассоциация футбола по согласованию с тренерским штабом национальной сборной договорилась о еще одном спарринге, который запланирован на 11 ноября этого года. Матч состоится в Украине, а соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Болгарии. Этот товарищеский поединок будет предшествовать матчу "Сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября). Эта игра станет для Украины как минимум 15-й запланированной на 2021 год, включая официальные матчи Евро-2020, отбор к ЧМ-2022 и товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

Напомню, что эти матчи также пройдут в Украине и мы планируем провести их в разных местах, ведь сборная Украины - это команда, объединяющая страну! Кстати, количество товарищеских матчей нашей главной команды в этом году может увеличиться - УАФ выполняет все пожелания тренерского штаба, но переговоры еще продолжаются. Но главное, чтобы на Евро-2020 мы провели максимальное количество матчей", - написал Павелко.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины так и не сыграла свой матч 6-го тура группового раунда Лиги наций со Швейцарией. УЕФА присудил команде Андрея Шевченко техническое поражение, и теперь представители нашей команды ищут правды в Спортивном арбитражном суде Лозанны.