В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от Апелляционного комитета УЕФА мотивационную часть решения по несостоявшемуся матчу 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии. Об этом сообщают телеканалы Футбол 1/2/3.

Сборной Украины засчитали техническое поражение после того, как по решению властей Люцерна всю нашу команду поместили на карантин, хотя у Андрея Шевченко было больше 13 полевых футболистов и как минимум один вратарь с отрицательными тестами на коронавирус, и регламент УЕФА был полностью соблюден.

УАФ получила официальное письмо, подписанное главой Апелляционного комитета Педро Томасом Маркесом. В нем, в частности, называется основная причина технического поражения сборной Украины. Отмечается, что украинская сторона не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов игроков на коронавирус в Германии. Доводы УАФ о невозможности доставки новой команды в сжатые сроки сочли неубедительными.

Отметим, перед матчем Лиги наций с немцами в стане Желто-синих коронавирусом заболели Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и один сотрудник команды. Уже в Швейцарии положительные тесты на COVID-19 получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и один из тренеров. При этом Мораес и Кривцов уже ранее переболели коронавирусом.

Теперь украинская сторона будет добиваться правды в Спортивном Арбитражном суде, который находится в Швейцарии.

Отметим, техническое поражение от Швейцарии оставило нашу команду за бортом элитного дивизиона Лиги наций, так как при равенстве очков учитывается очные встречи между командами (2:1 в Киеве и 0:3 техническое поражение).

Ранее "Телеграф" сообщал, что врач Люцерна, посадивший всю команду Шевченко на карантин, является фанатом сборной Швейцарии.