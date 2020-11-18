Швейцарский врач объяснил, почему посадил сборную Украины на карантин

Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил свое решение поместить сборную Украины на карантин. Эта мера привела к отмене матча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина.

По словам Харстолла, он не сомневается, что украинцы придерживались всех правил безопасности, однако он настоял на повторном тестировании Желто-синих. В итоге у Руслана Малиновского обнаружили коронавирус и Роджеру ничего не оставалось делать, как отменить игру.

"Если бы результаты повторного тестирования были отрицательными, мы бы разрешили проводить матч, но произошло иначе", - рассказала Харстолл в комментарии для Футбол NEWS.

Также врач отметил, что отмена поединка была необходимой мерой, ведь заразилось 9 человек за короткий период времени и нужно было остановить возможное распространение вируса и в команде Украины, и в стане ее соперников.

"Уверяю, если бы подобное произошло со сборной Швейцарии, мы бы также отменили эту встречу", - добавил Харстолл.

Ранее появилась реакция УАФ на произошедшее.