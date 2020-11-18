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УАФ разъяснила ситуацию касательно отмены матча Швейцария - Украина

УАФ разъяснила ситуацию касательно отмены матча Швейцария - Украина
11:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) настаивает на готовности первой команды к проведению матча 6-го тура Лиги наций УЕФА против команды Швейцарии 18 ноября. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Позиция УАФ проста: украинские "сборники" получили отрицательные результаты тестов на COVID-19 и состав нашей команды насчитывает больше 13 игроков (в том числе как минимум один вратарь). Все условия Протокола УЕФА о возвращении в игру соблюдены, поэтому ассоциация попросила европейский футбольный орган повлиять на власти Швейцарии и вернуть Желто-синих из карантина, а затем дать добро на проведение игры.

УАФ теоретически может привезти в Швейцарию на игру полностью новый состав, который будет базироваться на украинской молодежной сборной. Однако Украина U-21 17 ноября провела квалификационный матч отбора на Евро-2021 и эта команда должна получить специальное разрешение от УЕФА на проведение двух игр в течении 48 часов. "Молодежка" - единственная готовая сборная к поединку, ведь в условиях пандемии коронавируса юношеские сборные не вызывались. Другие футболисты, которых теоретически можно было бы вызвать на игру со Швейцарией базируются в разных городах Европы.

Также согласно протоколу УЕФА все игроки должны пройти тестирование на коронавирус в сертификованой лаборатории УЕФА. Такое тестирование даст добро на вылет из Украины только 18 ноября в 21:00, поэтому новая сборная не сможет вовремя прибыть в Швейцарию на поединок и такой вариант также маловероятен.

Кроме того, отсутствие биометрических паспортов у членов "новой" сборной также делают невозможным организацию чартерного рейса в Швейцарию в сжатые временные рамки.

Из-за данных обстоятельств УАФ просит перенести игру на время, за которое можно собрать новую сборную. Также в ассоциации настаивают на том, что результат поединка со Швейцарией должен быть зафиксирован исключительно на поле согласно принципам Fair Play.

Телеграф напоминает, что матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября в Люцерне, однако главный врач кантона запретил проведение игры, несмотря на готовность обеих сборных и УЕФА.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА, УАФ.

Автор:

Телеграф
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