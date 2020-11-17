Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с компетентными решениями департамента охраны здоровья кантона Люцерн отправить всю делегацию национальной команды Украины на карантин матч Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии не может состояться. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

И УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола были готовы провести поединок, однако решение местных властей полностью перечеркнуло эти планы.

Компетентные органы УЕФА в ближайшее время решат дальнейшую судьбу поединка Швейцария - Украина. Добавим, что швейцарские СМИ намекали даже не техническое поражение для команды Андрея Шевченко.

Телеграф напоминает, что данная ситуация произошла после очередного обнаружения коронавируса в стане Желто-синих. Заболел полузащитник Руслан Малиновский, а еще три теста дали сомнительный положительный результат.