Матч Лиги наций Швейцария - Украина под угрозой срыва

Решающий матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина находится под угрозой срыва из-за новых случаев обнаружения коронавируса в стане Желто-Синих. Об этом сообщает blick.

По информации источника, после обнаружения COVID-19 у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя решение о проведении игры будет принимать главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл. Он примет свой вердикт после получения результатов ПЦР-тестов команд во вторник, 17 ноября.

Очередное ПЦР-тестирование сборной Украины показало новые случаи коронавируса в команде и это может привести к переносу или даже отмене поединка. Согласно регламенту УЕФА, игра может пройти, если в состав команды входят как минимум 12 полевых футболистов и 1 вратарь. Однако окончательное решение о проведении матча принимают местные власти.

Таким образом, если главный врач примет решение об отмене поединка, то для сборной Украины существуют два сценария: переигровка в другую дату и, возможно, на нейтральном поле или техническое поражение нашей команды.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на игру со Швейцарией.