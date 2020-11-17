Коронавирус вновь покосил ряды сборной Украины, матч со Швейцарией под угрозой срыва

Утром 17 ноября сборная Украины получила неутешительные результаты тестирования команды на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

ПЦР-тестирование показало четыре положительных результата - у футболистов Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также у тренера по физподготовке Ивана Баштового. Вчера, 16 ноября, стало известно о заражении коронавирусом Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя.

Заболевшие "сборники" находятся на самоизоляции в своих номерах в отеле и сейчас решается их вопрос возвращения домой.

Примечательно, что тесты представителей Шахтера дали положительный результат, несмотря на то, что и Мораес, и Кривцов уже переболели коронавирусом и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент. УЕФА, понимая ситуацию, разрешает таким игрокам играть, а вот власти Швейцарии считают иначе.

Сборная Украины в ожидании решения властей Люцерна выехала на утреннее занятие (в 11:00 по местному времени) без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос участия двух представителей Шахтера в игре еще решается в рамках переговорного процесса между УЕФА и местной властью. Также изучается вопрос об отмене игры.

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку на игру со Швейцарией.