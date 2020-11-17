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Коронавирус вновь покосил ряды сборной Украины, матч со Швейцарией под угрозой срыва

Коронавирус вновь покосил ряды сборной Украины, матч со Швейцарией под угрозой срыва
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Утром 17 ноября сборная Украины получила неутешительные результаты тестирования команды на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

ПЦР-тестирование показало четыре положительных результата - у футболистов Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также у тренера по физподготовке Ивана Баштового. Вчера, 16 ноября, стало известно о заражении коронавирусом Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя.

Швейцария - Украина: онлайн-трансляция матча

Заболевшие "сборники" находятся на самоизоляции в своих номерах в отеле и сейчас решается их вопрос возвращения домой.

Примечательно, что тесты представителей Шахтера дали положительный результат, несмотря на то, что и Мораес, и Кривцов уже переболели коронавирусом и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент. УЕФА, понимая ситуацию, разрешает таким игрокам играть, а вот власти Швейцарии считают иначе.

Сборная Украины в ожидании решения властей Люцерна выехала на утреннее занятие (в 11:00 по местному времени) без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос участия двух представителей Шахтера в игре еще решается в рамках переговорного процесса между УЕФА и местной властью. Также изучается вопрос об отмене игры.

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку на игру со Швейцарией.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, Руслан Малиновский, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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