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Швейцария - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Швейцария - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч Лиги наций УЕФА против команды Швейцарии. Игра 6-го тура групповой стадии Лиги А четвертой группы пройдет в Люцерне на "Свисспорарене" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Рассудит встречу греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Швейцария -:- Украина

(начало в 21:45)

Команды подходят к игре в разном настроении и с разными стратегическими задачами. На кону поединка будет стоять место в элитном дивизионе Лиги наций, однако Швейцарцам обязательно нужно побеждать, а Украине достаточно сыграть вничью. Также есть определенные расклады, при которых Желто-синие смогут сохранить прописку в Лиге А и в случае поражения.

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Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд. Специалисты вновь не на стороне подопечных Андрея Шевченко, которые выдали сильный матч против Германии в Лейпциге. В то же время Швейцария, упустившая победу над Испанией, является фаворитом встречи. Параллельно игре в Люцерне Испания и Германия определят между собой единственного участника плей-офф Лиги наций из нашей группы.

Турнирное положение в группе 4 Лиги А:

Отметим, матч Швейцария - Украина покажут в прямом эфире два телеканала.

Ранее Телеграф сообщал, что вратарь Андрей Пятов установил антирекорд в сборной Украины.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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