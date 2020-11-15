Украина в Лиге наций: турнирные расклады перед последним туром

В группе 4 Лиги А были сыграны оба матча 5-го тура. Сборная Германии в напряженной борьбе одолела Украину, а Испания еле унесла ноги в поединке со Швейцарией.

В итоге в четвертой группе сформировалась интересная ситуация. У сборной Украины по-прежнему высокие шансы остаться в элитном дивизионе турнира на следующий сезон, однако выйти в раунд плей-офф после последнего поражения Желто-синие уже не смогут. Эту единственную путевку разыграют между собой команды Германии и Испании в очном противостоянии, причем немцам для этого достаточно сыграть вничью.

Турнирное положение команд:





А вот борьбу за выживание устроят между собой Швейцария и Украина. В случае победы или ничьей, подопечные Андрея Шевченко сохранят за собой прописку в дивизионе А. Если Швейцарцы победят с разницей в два мяча, то займут третье место. Кроме того, сборная Украины сохранит прописку даже в случае минимального, но голевого поражения (3:2,4:3 и т.д.), ведь в Лиге наций в первую очередь считается разница голов в очных противостояниях, а преимущество будет у команды, которая забила больше мячей на выезде (первый матч в Киеве завершился победой Украины со счетом 2:1).

Телеграф напоминает, что решающие матчи групповой стадии Лиги наций УЕФА в группе 4 пройдут во вторник, 17 ноября. Швейцария примет Украину, а Испания дома сыграет с немцами.