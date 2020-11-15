Испания спаслась в матче Лиги наций со Швейцарией (видео)

Сборная Швейцарии была в нескольких минутах от сенсации, но все-таки растеряла свое преимуществом в игре 5-го тура Лиги наций УЕФА с Испанией. Встреча, проходившая на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле, завершилась ничьей 1:1.

Хозяева вышли вперед усилиями Ремо Фройлера на 26-й минуте встречи. А на 89-й минуте форвард Вильярреала Жерар Морено Балагеро сравнял счет. Добавим, что с 80-й минуты Швейцария играла вдесятером после удаления Нико Эльведи.

Телеграф напоминает, что в параллельном матче четвертой группы дивизиона А сборная Украины уступила Германии. Таким образом, немцам для выхода в раунд плей-офф достаточно не проиграть испанцам в последнем туре. Желто-синим, в свою очередь, достаточно сыграть вничью со Швейцарией, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Турнирное положение команд:

В следующем туре Испания примет Германию, а Швейцария - Украину. Обе игры пройдут во вторник, 17 ноября.