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Украина во второй раз уступила Германии: видеообзор матча Лиги наций

Украина во второй раз уступила Германии: видеообзор матча Лиги наций
23:40 Сб, 14 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер DFB_Team_EN

В субботу, 14 ноября, сборная Украины в рамках 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА играла выездной матч с командой Германии. Встреча, проходившая на стадионе "РБ Арена" в Лейпциге, завершилась победой немцев со счетом 3:1.

В дебюте первого тайма украинцы неожиданно вышли вперед. Отличился Роман Яремчук, которому в падении ассистировал Александр Зубков. Немцы играли лучше и закономерно не только отыгрались, но и вышли вперед. Когда забивал Лерой Сане грубую ошибку допустил Александр Зинченко. А в голе Тимо Вернера решающую роль отыграло индивидуальное мастерство Леона Горецка, ассистировавшего нападающему. Во втором тайме хозяева забили еще усилиями все того же Вернера, который замкнул прострел Гинтера с правого фланга. Украинцы атаковали и умудрились трижды сотрясти каркас ворот Нойера (в штангу попали Зинченко, Марлос и Мораес), однако везение сегодня было на стороне немецкого кипера.

Германия 3:1 Украина

Голы: Сане 23', Вернер 33', 64' - Яремчук 12'

Предупреждения: Рюдигер - Малиновский

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Вернера во втором тайме:

Составы команд:

Сборная Германии: Нойер, Зюле, Кох, Рюдигер, Гинтер, Горецка, Гюндоган, Макс, Гнабри, Вернер (Брандт, 77), Сане (Вальдшмидт, 86).

Сборная Украины: Пятов, Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь, Малиновский, Степаненко (Макаренко, 69), Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Яремчук (Мораес, 75), Зубков (Михайличенко, 74)

Отметим, первый матч между командами завершился минимальной победой Германии в Киеве.

Турнирное положение команд в четвертой группе дивизиона А после 5-го тура:

Телеграф напоминает, что заключительный матч на групповом раунде Лиги наций УЕФА Украина сыграет во вторник, 17 ноября. Противостоять Желто-синим будет команда Швейцарии.

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины узнала имена всех соперников по группе на Евро-2020.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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