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Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020

Стал известен последний соперник сборной Украины по группе на Евро-2020
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер euro2020

В четверг, 12 ноября, состоялся первый стыковой финал отбора на чемпионат Европы по футболу 2021 года Грузия - Северная Македония. Игра, проходившая в Тбилиси на "Динамо-Арене", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. В этом противостоянии разыгрывалась одна из последних путевок на Евро-2020.

Единственный гол в матче забил ветеран команды 37-летний нападающий Горан Пандев, который на 56-й минуте поединка реализовал выход один на один с вратарем, перед этим нехитро обыгравшись с партнером в "стенку".

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Пандева, который вывел Северную Македонию на первое в истории команды Евро:

Таким образом, сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Начнет наша сборная свой путь в квартете игрой против Нидерландов (13 июня), затем Желто-синие сыграют с Северной Македонией (17 июня), а заключительный поединок в группе пройдет с Австрией (21 июня).

Отметим, Евро-2020 на честь своего 60-летнего юбилея планируют провести в 12 городах и 11 странах Европы. Состав участников будет насчитывать 24 сборные. Последние 3 путевки на ЧЕ определят 12 ноября

Футбольный праздник должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально Евро-2020 должно было пройти в 2020 году, однако пандемия коронавируса вынудила организаторов перенести мероприятие на следующий год. Турнир сохранил свое название, однако вопросы о проведении футбольного форума в 11 странах звучат все чаще, ведь коронавирус не отступает.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Грузии, Сборная Северной Македонии.

Автор:

Телеграф
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