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Букмекеры прогнозируют сборной Украины понижение в классе в Лиге наций

Букмекеры прогнозируют сборной Украины понижение в классе в Лиге наций
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

В ближайший вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет свой заключительный матч текущего сезона Лиги наций. Противостоять команде Андрея Шевченко будет Швейцария. В этом поединке определится судьба прописки в дивизионе А в 4-й группе. 

Накануне букмекеры дали свой прогноз на игру. По мнению специалистов, сборная Швейцарии является безоговорочным фаворитом встречи и на нее можно сделать ставку с коэффициентом  1,70-1,74. Успех Желто-синих маловероятен - коэффициент 4,75-5,00, ничейный исход оценивается в 3,60-3,85. 

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина:

  • Пари-Матч: (победа Швейцарии 1,74 - ничья 3,85 - победа Украины 4,90)
  • Фаворит: (1,76 - 3,75 - 5,00)
  • William Hill: (1,70 - 3,60 - 4,75)

Прогноз "Телеграф Спорт" - 1:1.

Ранее Телеграф подробно расписывал, как нужно сыграть сборной Украины в 6-м туре, чтобы остаться в элите Лиги наций.

В своем последнем поединке Швейцария едва не обыграла Испанию, а Украина была бита в Германии.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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