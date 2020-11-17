Лига наций: где и когда смотреть матчи 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют решающие поединки групповой стадии, в частности, сборная Украины поборется со Швейцарией за место в дивизионе А. В центральном поединке вечера Испания и Германия решат, кто из квартета 4 достоин пробиться в раунд плей-офф. С расписанием всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей Лиги наций за 17 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

21:45 Испания - Германия - Футбол 2

21:45 Франция - Швеция

21:45 Хорватия - Португалия - Футбол 3

21:45 Швейцария - Украина - Футбол 1, Украина

Лига наций УЕФА - Лига C

21:45 Люксембург - Азербайджан

21:45 Черногория - Кипр

Лига наций УЕФА - Лига D

21:45 Андорра - Латвия

21:45 Гибралтар - Лихтенштейн

21:45 Мальта - Фарерские острова

Кроме того, за всеми матчами в режиме-онлайн можно будет наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Со всеми результатами матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА можно ознакомиться у нас на сайте.