Лига наций: где и когда смотреть матчи 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют решающие поединки групповой стадии, в частности, сборная Украины поборется со Швейцарией за место в дивизионе А. В центральном поединке вечера Испания и Германия решат, кто из квартета 4 достоин пробиться в раунд плей-офф. С расписанием всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей Лиги наций за 17 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига А
Лига наций УЕФА - Лига C
Лига наций УЕФА - Лига D
Кроме того, за всеми матчами в режиме-онлайн можно будет наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Со всеми результатами матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА можно ознакомиться у нас на сайте.