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Лига наций: где и когда смотреть матчи 17 ноября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 17 ноября
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер dfb_team_en

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют решающие поединки групповой стадии, в частности, сборная Украины поборется со Швейцарией за место в дивизионе А.  В центральном поединке вечера Испания и Германия решат, кто из квартета 4 достоин пробиться в раунд плей-офф. С расписанием всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Швейцария - Украина: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги наций за 17 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига А

  • 21:45 Испания - Германия - Футбол 2
  • 21:45 Франция - Швеция
  • 21:45 Хорватия - Португалия - Футбол 3
  • 21:45 Швейцария - Украина - Футбол 1, Украина

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 21:45 Люксембург - Азербайджан
  • 21:45 Черногория - Кипр

Лига наций УЕФА - Лига D

  • 21:45 Андорра - Латвия
  • 21:45 Гибралтар - Лихтенштейн
  • 21:45 Мальта - Фарерские острова

Кроме того, за всеми матчами в режиме-онлайн можно будет наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Со всеми результатами матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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