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Испания - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Испания - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА
18:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер DFB_Team_EN

Во вторник, 17 ноября, Испания в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА принимает команду Германии. Встреча состоится в Севилье на "Олимпийском стадионе" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Испания -:- Германия

Ситуация в группе обязывает испанцев атаковать, ведь в случае поражения или даже ничьей Фурия Роха уступит немцам первое место в группе, которое дает право на выход в раунд плей-офф. В своем последнем поединке Бундести переиграл Украину, а Испания сенсационно потеряла очки со Швейцарией.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф рассказывал, где и когда смотреть поединок Испания - Германия, а также о букмекерских прогнозах на эту встречу .

Отметим, другой поединок группы А 4 Швейцария - Украина должен был пройти параллельно игре в Севилье, однако власти Люцерна поместили команду Украины на карантин и поединок был отменен.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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