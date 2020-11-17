Испания - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Во вторник, 17 ноября, Испания в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА принимает команду Германии. Встреча состоится в Севилье на "Олимпийском стадионе" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Испания -:- Германия

Ситуация в группе обязывает испанцев атаковать, ведь в случае поражения или даже ничьей Фурия Роха уступит немцам первое место в группе, которое дает право на выход в раунд плей-офф. В своем последнем поединке Бундести переиграл Украину, а Испания сенсационно потеряла очки со Швейцарией.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф рассказывал, где и когда смотреть поединок Испания - Германия, а также о букмекерских прогнозах на эту встречу .

Отметим, другой поединок группы А 4 Швейцария - Украина должен был пройти параллельно игре в Севилье, однако власти Люцерна поместили команду Украины на карантин и поединок был отменен.