Испания - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Сегодня, 17 ноября, в центральном матче 6-го тура Лиги наций УЕФА Испания примет Германию. Встреча пройдет на "Олимпийском стадионе" в Севилье и начнется в 21:45 по киевскому времени.

После того как швейцарские власти отменили матч Швейцария - Украина, все внимание футбольных болельщиков сегодня будет приковано к поединку четвертой группы Лиги А Испания - Германия. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети матч в режиме-live будет доступен на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.) "Телеграф Спорт" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов.

Отметим, в этом поединке будет разыграна единственная путевка в раунд плей-офф Лиги наций. Немцев устроит и ничья, а вот испанцам нужна только победа.

Ранее Телеграф рассказывал о букмекерских раскладах накануне матча Испания - Германия.