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Букмекеры оценили шансы Испании и Германии в борьбе за плей-офф Лиги наций

Букмекеры оценили шансы Испании и Германии в борьбе за плей-офф Лиги наций
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер sefutbol

Во вторник, 17 ноября, стартуют матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в частности, в центральном поединке дивизиона А сборная Испании проведет домашний поединок с командой Германии. Накануне встречи букмекеры поделились прогнозом на эту игру.

По мнению специалистов, небольшим фаворитом в противостоянии являются хозяева, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,33. Успех немцев оценивается коэффициентом 2,90-3,10. Ничейный результат, который также устраивает Бундестим, маловероятен (3,40-3,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА Испания - Германия (данные за 17 ноября):

  • Пари-Матч: (победа Испании 2,33 - ничья 3,60 - победа Германии 3,05)
  • Фаворит: (2,32 - 3,60 - 3,10)
  • William Hill: (2,25 - 3,40 - 2,90)

Прогноз "Телеграф Спорт" - 1:1

Напомним, в предыдущем туре Германия разобралась с Украиной, а Испания сумела вырвать ничью над Швейцарией.

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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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