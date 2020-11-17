Букмекеры оценили шансы Испании и Германии в борьбе за плей-офф Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, стартуют матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в частности, в центральном поединке дивизиона А сборная Испании проведет домашний поединок с командой Германии. Накануне встречи букмекеры поделились прогнозом на эту игру.
По мнению специалистов, небольшим фаворитом в противостоянии являются хозяева, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,33. Успех немцев оценивается коэффициентом 2,90-3,10. Ничейный результат, который также устраивает Бундестим, маловероятен (3,40-3,60).
Прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА Испания - Германия (данные за 17 ноября):
Прогноз "Телеграф Спорт" - 1:1
Напомним, в предыдущем туре Германия разобралась с Украиной, а Испания сумела вырвать ничью над Швейцарией.