Лига наций: результаты матчей 15 ноября (видео)

В воскресенье, 15 ноября, в Лиге наций УЕФА было сыграно 17 матчей, в частности, в центральной встрече дня Бельгия благодаря двум голам-красавцам переиграла команду Англии. Также стоит отметить неожиданную победу Турции над Россией с привкусом судейского скандала, а также дежурный триумф Нидерландов в поединке с Боснией и Герцеговиной. С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги наций за 15 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига A
Группа 1
Италия - Польша 2:0
Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1
Группа 2
Бельгия - Англия 2:0
Дания - Исландия 2:1
Лига наций УЕФА - Лига B
Группа 1
Австрия - Северная Ирландия 2:1
Группа 2
Словакия - Шотландия 1:0
Чехия - Израиль 1:0
Группа 3
Венгрия - Сербия 1:1
Турция - Россия 3:2
Группа 4
Болгария - Финляндия 1:2
Уэльс - Ирландия 1:0
Лига наций УЕФА - Лига C
Группа 2
Северная Македония Эстония 2:1
Грузия - Армения 1:2
Группа 3
Молдова - Греция 0:2
Словения - Косово 2:1
Албания - Казахстан 3:1
Беларусь - Литва 2:0
Отметим, матч Лиги B Румыния - Норвегия не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане скандинавской команды.
Ранее Телеграф сообщал о результатах Лиги наций за 14 ноября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.