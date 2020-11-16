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Лига наций: результаты матчей 15 ноября (видео)

Лига наций: результаты матчей 15 ноября (видео)
00:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер azzurri

В воскресенье, 15 ноября, в Лиге наций УЕФА было сыграно 17 матчей, в частности, в центральной встрече дня Бельгия благодаря двум голам-красавцам переиграла команду Англии. Также стоит отметить неожиданную победу Турции над Россией с привкусом судейского скандала, а также дежурный триумф Нидерландов в поединке с Боснией и Герцеговиной. С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги наций за 15 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига A

Группа 1

Италия - Польша 2:0

Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1

Группа 2

Бельгия - Англия 2:0

Дания - Исландия 2:1

Лига наций УЕФА - Лига B

Группа 1

Австрия - Северная Ирландия 2:1

Группа 2

Словакия - Шотландия 1:0

Чехия - Израиль 1:0

Группа 3

Венгрия - Сербия 1:1

Турция - Россия 3:2

Группа 4

Болгария - Финляндия 1:2

Уэльс - Ирландия 1:0

Лига наций УЕФА - Лига C

Группа 2

Северная Македония Эстония 2:1

Грузия - Армения 1:2

Группа 3

Молдова - Греция 0:2

Словения - Косово 2:1

Группа 4

Албания - Казахстан 3:1

Беларусь - Литва 2:0

Отметим, матч Лиги B Румыния - Норвегия не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане скандинавской команды.

Ранее Телеграф сообщал о результатах Лиги наций за 14 ноября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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