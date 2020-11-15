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Турция переиграла Россию в Лиге наций (видео)

Турция переиграла Россию в Лиге наций (видео)
21:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм teamrussia

В воскресенье, 15 ноября, сборная Турции в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций принимала команду России. Встреча, проходившая на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

В Стамбуле на выезде играть очень тяжело, что и показал первый тайма матча Турция - Россия. Гости первыми открыли счет усилиями Дениса Черышева, однако в середине тайма сборная РФ осталась в меньшинстве после удаления Семенова. Хозяева тут же отыгрались и вышли вперед. За турков забивали Кенан Караман и Дженгиз Ундер. В начале второго тайма турки заработали пенальти, который реализовал Дженк Тосун, а Россия сумела ответить лишь голом Далера Кузяева.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Турнирное положение команд:

Телеграф напоминает, что самые интересные сегодняшние игры еще не начались. С расписанием трансляций игр Лиги наций за 15 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

Сборная России, Футбол, Сборная Турции, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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